لهذا السبب.. رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد

الفجر الفني
رامي جمال
رامي جمال

أثار الفنان رامي صبري حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن سبب تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح الأيام المقبلة. 

وكشف رامي صبري عن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح الأيام المقبلة، وذلك بسبب اقتراب شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام». 

رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد بسبب رمضان 

وكتب رامي صبري: «حبايبي الغاليين كنت وعدتكم انى هنزل الألبوم في أول السنة، بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت أن شهرين بالظبط ورمضان جاي، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب».

واضاف رامي صبري: «وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف، ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه، أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت، فمنها أريح شويه وأركز شوية وبالمرة اوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكتر ولا نص ونص».

اخر اعمال رامي جمال

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، أحدث أغانيه بعنوان «حياتي الحلوة»، من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

كلمات اغنية حياتي الحلوة

"أنا اتغيرت على أيدك أنا بقيت حد تاني بجد، واللي عملته يا حبيبي معملوش قبل منك حد، سنين من عمري أنا فاتوا ماكنتش حاسس إني بعيش، وجيت في ثواني خليتني بقيت أسعد واحد على الأرض، حياتي الحلوة دي انت السبب فيها، وراحة قلبي مديونلك كمان بيها، ولو في حاجة تستاهل أعيش ليها تبقى أنت، بقيت يا حبيبي أغلى عليا من روحي، ولو مجروح وشوفتك بانسى أنا جروحي، ولو هاحلم بحاجة أنا حلمي وطموحي معاك أنت، وبطمن عليه أكتر كل ما يمشي بيا الوقت، بتثبت يوم ورا التاني بان انت اللي بحلم بيه، وعدتني ياما بالفرحة ونفذت الوعود وصدقت، حياتي الحلوة دي انت السبب فيها، وراحة قلبي مديونلك كمان بيها، ولو في حاجة تستاهل".

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