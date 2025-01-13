رانيا يوسف توجه سؤال للجمهور والسبب الجزء الثالث من "موضوع عائلي"

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، والذي يعرض حاليًا على منصة "شاهد"، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت بالصور، تعليقًا لإستطلاع رأي جمهورها في شخصيتها في مسلسل "موضوع عائلي 3":" إيه رأيكم في عبلة في موضوع عائلي؟".

تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي 3"

ويعرض مسلسل "موضوع عائلي 3" حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان وكتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.