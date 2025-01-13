رانيا يوسف توجه سؤال للجمهور والسبب الجزء الثالث من "موضوع عائلي"

الفجر الفني
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، والذي يعرض حاليًا على منصة "شاهد"، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

وأرفقت بالصور، تعليقًا لإستطلاع رأي جمهورها في شخصيتها في مسلسل "موضوع عائلي 3":" إيه رأيكم في عبلة في موضوع عائلي؟".

 

 

تفاصيل مسلسل "موضوع عائلي 3"

 

ويعرض مسلسل "موضوع عائلي 3" حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان وكتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

 

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 3"

 

تتواصل أحداث الجزء الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

الفنانة رانيا يوسف الفنان ماجد الكدواني الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي رانيا يوسف

مواد متعلقة

محمد رضوان يتحدث عن مسلسل "موضوع عائلي 3"

رانيا يوسف تساوم ماجد الكدوانى بالزواج ليسترد شقته فى موضوع عائلي

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

بملابس طيار.. أكرم حسني في اللقطات الأولى من مسلسل 'الكابتن' رمضان 2025

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

د.حماد عبدالله يكتب: رساله لمن يهمه أمر الوطن !!