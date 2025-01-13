أول تعليق من منة فضالي على شائعة بتر ساقها

خرجت الفنانة منة فضالي عن صمتها لترد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تعرضها لحادث أدى إلى بتر ساقها، ووصفت هذه الأخبار بأنها “شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة”.

حيث شاركت منة فضالي صورة الخبر المزيف على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قالت منة: “يعني أما أصحى على خبر زي ده المفروض أعمل ايه.. صفحة غريبة مغمورة، خبر غريب برضه ايه الهيافة والهبل ده.. علشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبو خبر زي ده منكم لله".



كما أوضحت أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تتعرض لأي حادث، مطالبة الجميع بتحري الدقة قبل تداول الأخبار التي قد تؤثر على حياة الآخرين.

خلفية الشائعة

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة عن تعرض منة فضالي لحادث كبير أدى إلى بتر ساقها، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

رسالة لجمهورها

وفي ختام تعليقها، شكرت منة فضالي جمهورها على اهتمامهم وسؤالهم عنها، مؤكدة أنها بخير ولا صحة لما تم تداوله.

آخر أعمال منة فضالي



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"



يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.



وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.