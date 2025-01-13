فى ذكرى ميلاده.. من هو منير مراد المبدع (بروفايل)

الفجر الفني
منير مراد
منير مراد

 

 

 

في كل مرة تُذكر فيها سيرة الفنان الراحل منير مراد، تتجدد القناعة بأنه واحد من أبرز مبدعي الموسيقى والغناء في مصر، ورغم ذلك لم يحظَ بالتقدير الإعلامي الذي يستحقه، الذي كلما استمعنا إلى ألحانه الخالدة، ندرك عمق موهبته وتأثيره الكبير على الأغنية العربية.

منير مراد

إسهاماته الموسيقية

هل تعلم أن منير مراد قدم أكثر من 3000 لحن؟ ألحانه صنعت بصمات خالدة في مسيرة كبار نجوم الغناء، ومن أشهر أغنياته:
• عبد الحليم حافظ: “تعالى أقول لك”، “حاجة غريبة”، “بأمر الحب”، “بحلم بيك”، و”أول مرة تحب يا قلبي”.
• شادية: “سوق على مهلك”، “ضحك ولعب وجد وحب”.
• فايزة أحمد: “شغلوني عيونك”.
• وردة الجزائرية: “من يوميها”.
• محمد رشدي: “كعب الغزال”.
• هدى سلطان: “تسلم لقلبي”.
• عفاف راضي: “ابعد يا حب”.
• وغيرهم الكثير مثل هاني شاكر، مها صبري، شريفة فاضل، ونجاح سلام.

 

مشواره الفني

لم تقتصر موهبة منير مراد على التلحين فقط، بل شارك في التمثيل أيضًا، حيث لعب دور البطولة في فيلمي “أنا وحبيبي” و“نهارك سعيد”، وظهر بدور صغير في فيلم “موعد مع إبليس”.

 

حياته الشخصية

على الصعيد الشخصي، أشهر منير مراد إسلامه وتزوج من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي كانت حب حياته. استمرت زيجتهما 9 سنوات (1958-1967)، ولكن بسبب الغيرة والخلافات المتكررة، انتهى الزواج بالطلاق.

إرث لا يُنسى

ولد منير مراد في 13 يناير 1920، وهو شقيق الفنانة ليلى مراد، ونجح في صناعة إرث موسيقي لا يُمحى من ذاكرة الأغنية العربية، حيث امتزجت ألحانه بخفة الروح، الابتكار، والقدرة على الوصول إلى قلوب الجماهير.

في ذكرى ميلاده، نحتفي بهذا العبقري الذي أثرى الفن المصري والعربي بأعمال لا تزال تُطرب الأجيال وتُثبت أن الموهبة الحقيقية لا تموت.

اخر أعمال منير مراد الفنان الرحل منير مراد الفنان منير مراد ذكرى ميلاد ذكرى ميلاد منير مراد مشوار منير مراد الفني زواج منير مراد وسهير البابلي

مواد متعلقة

منير مراد: فنان البهجة وسفير الحب في عالم الفن

في ذكرى ميلادها الـ88.. نادية لطفي تخلد السينما المصرية بـ6 أفلام ضمن قائمة الأفضل (تقرير)

في ذكرى رحيل يوسف فخر الدين.. كيف تحولت غيرة شقيقته مريم إلى أروع صور الحب والدعم (تقرير)

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

بملابس طيار.. أكرم حسني في اللقطات الأولى من مسلسل 'الكابتن' رمضان 2025

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

د.حماد عبدالله يكتب: رساله لمن يهمه أمر الوطن !!