فى ذكرى ميلاده.. من هو منير مراد المبدع (بروفايل)

في كل مرة تُذكر فيها سيرة الفنان الراحل منير مراد، تتجدد القناعة بأنه واحد من أبرز مبدعي الموسيقى والغناء في مصر، ورغم ذلك لم يحظَ بالتقدير الإعلامي الذي يستحقه، الذي كلما استمعنا إلى ألحانه الخالدة، ندرك عمق موهبته وتأثيره الكبير على الأغنية العربية.

منير مراد

إسهاماته الموسيقية

هل تعلم أن منير مراد قدم أكثر من 3000 لحن؟ ألحانه صنعت بصمات خالدة في مسيرة كبار نجوم الغناء، ومن أشهر أغنياته:

• عبد الحليم حافظ: “تعالى أقول لك”، “حاجة غريبة”، “بأمر الحب”، “بحلم بيك”، و”أول مرة تحب يا قلبي”.

• شادية: “سوق على مهلك”، “ضحك ولعب وجد وحب”.

• فايزة أحمد: “شغلوني عيونك”.

• وردة الجزائرية: “من يوميها”.

• محمد رشدي: “كعب الغزال”.

• هدى سلطان: “تسلم لقلبي”.

• عفاف راضي: “ابعد يا حب”.

• وغيرهم الكثير مثل هاني شاكر، مها صبري، شريفة فاضل، ونجاح سلام.

مشواره الفني

لم تقتصر موهبة منير مراد على التلحين فقط، بل شارك في التمثيل أيضًا، حيث لعب دور البطولة في فيلمي “أنا وحبيبي” و“نهارك سعيد”، وظهر بدور صغير في فيلم “موعد مع إبليس”.

حياته الشخصية

على الصعيد الشخصي، أشهر منير مراد إسلامه وتزوج من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي كانت حب حياته. استمرت زيجتهما 9 سنوات (1958-1967)، ولكن بسبب الغيرة والخلافات المتكررة، انتهى الزواج بالطلاق.

إرث لا يُنسى

ولد منير مراد في 13 يناير 1920، وهو شقيق الفنانة ليلى مراد، ونجح في صناعة إرث موسيقي لا يُمحى من ذاكرة الأغنية العربية، حيث امتزجت ألحانه بخفة الروح، الابتكار، والقدرة على الوصول إلى قلوب الجماهير.

في ذكرى ميلاده، نحتفي بهذا العبقري الذي أثرى الفن المصري والعربي بأعمال لا تزال تُطرب الأجيال وتُثبت أن الموهبة الحقيقية لا تموت.