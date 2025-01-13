طارق الشيخ يغنى تتر مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان

طارق الشيخ يغنى تتر مسلسل "حكيم باشا" وعرضه في موسم رمضان 2025

الفجر الفني
طارق الشيخ
طارق الشيخ

يغنى  نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ تتر مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى، كما يقدم طارق عدة رباعيات ضمن أحداث المسلسل.

 

 

 

أبطال مسلسل حكيم باشا  

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.
 

اخر اعمال طارق الشيخ 

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "الفترة اللى فاتت" من كلمات محمود سوستة وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وميكس وماستر محمد جودة وكولا نادر الشاعر.
 

كلمات اغنية الفترة اللي فاتت

وتقول كلمات الأغنية: كان نفسي تكملو معايا بس الحرام مبيدومش ما لو انتو كنتو ولاد حلال كانت عشرتنا متهونش، بس عادي اديني بتعلم اعرف صحبك وعليه علم، مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي ان انا مبخونش، باجحين بطريقه لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال ايه ومش عايزني ازعل، دنتو ليكم وقت روقه اوعدكو الفتره الجايه مش هتصعبو تاني عليا، وهرد الضربه ب 100 الكلام علي صحه وفوقه، ف الفتره اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشره هانت والخيانه بانت ف عينكو.

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