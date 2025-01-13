أول تعليق من الفنانة منة فضالي على خبر بتر ساقها

الفجر الفني
منه فضالي
منه فضالي

تصدرت منة فضالي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انتشرت أنباء عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض الفنانة لبتر في الساق بعد تعرضها لإصابة خطيرة.

حقيقة بتر ساق منه فضالي 

و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض منه فضالي لبتر في الساق بعد تعرضها لإصابة خطيرة، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين جمهورها. 

أول تعليق من الفنانة منة فضالي على خبر بتر ساقها

من جانبها خرجت فضالي، لتطمئن جمهورها، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة مجرد إشاعات مغلوطة نشرها البعض من أجل تحقيق مشاهدات عالية، ونشرت منشورا عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، قالت فيه: «يعني لما أصحى على خبر زي ده المفروض أعمل إيه، صفحة غريبة مغمورة، خبر غريب برضو، إيه الهيافة والهبل ده؟، عشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبوا خبر زي ده، منكم لله».

تعليق الفنانين على بتر ساق منة فضالي

حرص عدد كبير من الفنانين على دعم منة فضالي، حيث علقت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل، بعيد الشر عليك يا حبيبتي»، فيما كتب الفنان حسن الرداد: «ربنا يبعد عنك كل شر ويديك الصحة».

آخر أعمال منة فضالي

وكان اخر اعمال منه فضالي هو مسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

كما شاركت في مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.

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