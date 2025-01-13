"معاد الرحلة قرب".. أكرم حسني يروج لمسلسله "الكابتن"

يواصل النجم أكرم حسني، عن تصوير مسلسل "الكابتن" تمهيدًا لعرضه ضمن المارثون الرمضاني الدرامي 2025، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وشوق أكرم حسني جمهوره ومتابعيه لمسلسله الجديد «الكابتن» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب متابعوه عن سعادتهم الكبيرة بهذا العمل المنتظر، حيث أكدوا أنهم سيشاهدون عملًا مبهجًا كما تعودوا من أكرم حسني في أعماله السابقة.

كما نشر أكرم حسني فيديو من كواليس التصوير، ظهر فيه مرتديًا بدلة كابتن طيار، وعلق قائلاَ:«معاد الرحلة قرب، رمضان 2025 الكابتن».

تفاصيل مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، فيما تظهر آية سماحة بشخصية خطيبته بالعمل.

أبطال مسلسل الكابتن مع أكرم حسني

والمسلسل من المقرر عرضه في 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.