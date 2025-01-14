مسلسل "المدينة البعيدة" يتصدر تريند جوجل ويثير جدلًا واسعًا

الفجر الفني
المدينة البعيدة
المدينة البعيدة

 

تصدر مسلسل "المدينة البعيدة" التركي،  تريند محرك البحث جوجل بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة الثامنة هذا المسلسل، الذي يصنف كعمل درامي جريمة، جذب اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين في تركيا والوطن العربي 

المسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز، ويقوم ببطولته كل من أوزان أكبابا، سينام أونسال، وغونجا جيلاسون. تدور القصة حول عليا البورا، التي تعود مع زوجها وابنها الصغير من كندا إلى أراضي عائلتها في ماردين لتنفيذ وصية والدها الأخيرة لكنها تكتشف أن مغادرة تلك الأراضي أمر مستحيل بسبب أسرار ماضي العائلة، مما يجعلها تواجه تحديات كبيرة في محاولتها لحماية عائلتها وكشف خبايا الماضي.

 توتر ومفاجآت

كشف الإعلان الترويجي للحلقة الثامنة عن تطورات مثيرة في القصة تظهر عليا وهي تواجه اتهامات من جيهان بالخيانة بعد أن اشتبه بأنها أبلغت الدرك عن عملية تهريب شحنة مهمة يقول جيهان في مواجهة حادة: "لا أريد أن أرفع صوتي على امرأة، ولن أسامح من خانني."

تتوالى الأحداث مع محاولة عليا الحفاظ على ابنها والتأقلم مع بيئة مليئة بالأسرار والمخاطر، بينما تسعى لكشف الحقيقة وراء ماضي زوجها الراحل. 

الإعلان أظهر أيضًا مشهدًا مثيرًا حيث يتعرض كايا لإطلاق نار غامض، مما أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كان شاهين هو المسؤول عن الحادث، وما الذي ستفعله جيهان ردًا على ذلك.

موعد عرض الحلقة الثامنة

سيتم عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "المدينة البعيدة" على قناة Kanal D التركية يوم الاثنين المقبل الحلقة ستبث في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجمهور يترقب بشغف ما ستكشفه الحلقات القادمة من أسرار وصراعات مثيرة، مما يجعل المسلسل يحتفظ بمكانته في صدارة التريندات.

 

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