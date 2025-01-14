سـامو زين يعود بـ"أيام في بعدنا فاتوا" بعد غياب 15 عامًا عن تصوير الأغاني

تعرف على تفاصيل أغنية" أيام في بعدنا فاتوا" لـ ساموزين

الفجر الفني
ساموزين
ساموزين

 

أعلن الفنان سامو زين عن عودته لتصوير الأغاني بعد غياب دام 15 عامًا، حيث كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروعه الجديد "أيام في بعدنا فاتوا"الأغنية التي طال انتظارها تمثل محطة جديدة في مسيرته الفنية، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان أحمد حسين، مع توزيع موسيقي من تميم.

وعلّق سامو زين قائلاً: "الأغنية تعكس مشاعر وذكريات مررت بها، وأعتقد أنها ستلامس قلوب الجمهور". وتم إنتاج العمل بالتعاون مع شركة "مزيكا"، حيث يراهن سامو على تقديم تجربة بصرية وموسيقية مختلفة، من المتوقع أن تلقى استحسان عشاقه.

يأتي هذا العمل بعد فترة طويلة ابتعد فيها سامو زين عن تصوير الأغاني، مما يضيف عنصر التشويق لعودة طال انتظارها. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الفيديو كليب قريبًا، ليعيد الفنان التواصل مع جمهوره بعمل فني يليق بمشواره الحافل.

الجدير بالذكر أن سامو زين يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، ويُعتبر من الفنانين القلائل الذين استطاعوا الحفاظ على مكانتهم الفنية على مر السنوات. 

سـامو زين يعود بـ أيام في بعدنا فاتوا بعد غياب 15 عام ا عن تصوير الأغاني الفجر الفني أيام في بعدنا فاتوا اخر أعمال ساموزين ساموزين

مواد متعلقة

بملابس طيار.. أكرم حسني في اللقطات الأولى من مسلسل 'الكابتن' رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

امام عاشور يتصدر صفحات الفيفا بعد دعوات مشجع زملكاوى بالعمرة

الأهلي يرفع عرضه لتجديد حمزة علاء بإمتيازات جديدة

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود في الدوري

شبانة يكشف شرط اخير للأهلى قبل التعاقد مع نجم سيون السويسرى

‏المستشار الألماني: يبدو أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات في المتناول

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا