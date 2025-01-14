تعرف على تفاصيل أغنية" أيام في بعدنا فاتوا" لـ ساموزين

سـامو زين يعود بـ"أيام في بعدنا فاتوا" بعد غياب 15 عامًا عن تصوير الأغاني

أعلن الفنان سامو زين عن عودته لتصوير الأغاني بعد غياب دام 15 عامًا، حيث كشف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشروعه الجديد "أيام في بعدنا فاتوا"الأغنية التي طال انتظارها تمثل محطة جديدة في مسيرته الفنية، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان أحمد حسين، مع توزيع موسيقي من تميم.

وعلّق سامو زين قائلاً: "الأغنية تعكس مشاعر وذكريات مررت بها، وأعتقد أنها ستلامس قلوب الجمهور". وتم إنتاج العمل بالتعاون مع شركة "مزيكا"، حيث يراهن سامو على تقديم تجربة بصرية وموسيقية مختلفة، من المتوقع أن تلقى استحسان عشاقه.

يأتي هذا العمل بعد فترة طويلة ابتعد فيها سامو زين عن تصوير الأغاني، مما يضيف عنصر التشويق لعودة طال انتظارها.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الفيديو كليب قريبًا، ليعيد الفنان التواصل مع جمهوره بعمل فني يليق بمشواره الحافل.

الجدير بالذكر أن سامو زين يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي، ويُعتبر من الفنانين القلائل الذين استطاعوا الحفاظ على مكانتهم الفنية على مر السنوات.