"إيرادات فيلم Nosferatu الجديد تصدم الجميع وتحقق 135 مليون دولار في شباك التذاكر! هل هو أفضل فيلم رعب لعام 2024؟"

فاجأ فيلم الرعب Nosferatu الجميع بإيرادات ضخمة تجاوزت 135 مليونًا و795 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، محققًا نجاحًا غير مسبوق منذ عرضه الأول في 25 ديسمبر 2024.

و أذهل هذا الفيلم المترقب الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث حصد 81 مليونًا و807 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و53 مليونًا و988 ألف دولار في الأسواق الدولية، مما يعكس مدى تأثيره العميق على محبي أفلام الرعب.

الفيلم الذي أخرجه روبرت إيجرز يأتي كإعادة تصور لفيلم الرعب الكلاسيكي Nosferatu الذي أُنتج في عام 1922، حيث يسحبنا في رحلة مثيرة إلى عالم مصاصي الدماء المظلم.

هذه النسخة الجديدة تعد الثانية في تاريخ السينما بعد Nosferatu The Vampyre الذي أخرجه فيرنر هيرزوج عام 1979، لكن النسخة الحديثة تُظهر عمقًا جديدًا في القصة والتصوير، مما يضيف لها طابعًا مميزًا ومعاصرًا.

و يؤدي بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء في هذا الفيلم الذي يعيد تقديم شخصية "كونت أورلوك" الشهيرة، في أداء يعتبر واحدًا من أبرز اللحظات في مسيرته. ولعل قوة الفيلم لا تكمن فقط في هذا الأداء المثير، بل أيضًا في الطاقم التمثيلي المميز الذي يضم نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، بالإضافة إلى نخبة من النجوم الذين أضافوا للفيلم لمسة فنية جعلته يتصدر قائمة أفضل أفلام الرعب.

لقد أثبت Nosferatu الجديد أنه ليس مجرد فيلم رعب عابر، بل هو عمل سينمائي يعيد إحياء إرث كلاسيكي ويقدمه في قالب مدهش يتناغم مع ذوق الجمهور العصري. يطرح الفيلم في طياته أسئلة فلسفية حول الخوف، الموت، والشر، مما يجعل مشاهدته أكثر من مجرد تجربة ترفيهية.

ومع تصاعد نجاحه في شباك التذاكر، يتساءل الجميع: هل سيستمر هذا الفيلم في السيطرة على عرش أفلام الرعب لهذا العام؟

Nosferatu هو بلا شك أحد أبرز إصدارات 2024، ويبدو أنه سيتواصل في جذب المزيد من المتابعين في الأسابيع المقبلة.

إذا كنت من عشاق أفلام الرعب، فهذا الفيلم يستحق أن يكون على رأس قائمة مشاهداتك لهذا الموسم.