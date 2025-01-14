اليوم.. أبطال وصناع فيلم "6 أيام" يحتفلون بالعرض الخاص

الفجر الفني
أحمد مالك وآية سماحة
أحمد مالك وآية سماحة

يحتفل أبطال وصناع فيلم "6 أيام " لـ أحمد مالك وأية سماحة، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية غدًا الأربعاء 15 يناير الجاري.

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.


أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

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موعد عرض فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة
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