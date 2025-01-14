لهذا السبب.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الإعلامية مها الصغير، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تداول شائعات حول انفصالهما.

مها الصغير وأحمد السقا

شائعات انفصال أحمد السقا ومها الصغير

كان هناك شائعة بانفصال أحمد السقا ومها الصغير، في شهر إبريل الماضي، وخرج "السقا" لنفي هذا الخبر، من خلال ظهوره مع زوجته في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، الذي أقيم ليلة 17 مايو في أحد الفنادق الكبرى.

آخر أعمال أحمد السقا

وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا الدرامية، هو مسلسل "العتاولة" مع الفنان طارق لطفي وباسم سمرة، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.