رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "عايشة الدور" لـ دنيا سمير غانم

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل أسم "عايشة الدور"، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

 

 

ومن المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

 

دنيا سمير غانم 

 


آخر أعمال دنيا سمير غانم

 

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في 2022، بطولة هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

 

أحدث أعمال دنيا سمير غانم السينمائية

 

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة في موسم أفلام الصيف المقبل، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم “روكي الغلابة”، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

 

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