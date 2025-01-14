"انا نفسي اشتغل مع مكي".. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لـ مكي

الفجر الفني
بوابة الفجر

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طلبًا للعمل مع الفنان أحمد مكي ه في مشروع فني، معربًا عن إعجابه الكبير به وحبه له، وتقديره لمشواره الفني الطويل والمميز.

 

ونشر وائل عبدالعزيز، صورة لـ أحمد مكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا:"انا قليل قوي لما يبقي نفسي اشتغل مع حد بعينه بس انا نفسي اشتغل مع مكي جدًا انسان ونجم جميل ومحترم".

 

وتابع:"أصيل كده وابن بلد ميختلفش عليه اتنين ومشوار كبير يحترم لو طلبني في مشهد واحد حتي هروح وهعمله بكل حب اكنه بطوله والله".

 

قصة مسلسل الغاوي

 

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مسلسله “الغاوي”، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يظهر خلاله أحمد مكي بشخصية لص تائب، فيما تقدم عائشة بن أحمد دور البطولة أمام مكي، وتجسد شخصية منتجة أفلام ومسلسلات، وتتعرض للخطف في إحدى قرى الصعيد مع تتابع الأحداث.

 

أبطال مسلسل الغاوي

 

والمسلسل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل، وتواصل الشركة المنتجة للعمل إتمام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في العمل، ومن تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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