خالد النبوي: لهذا السبب أتمنى تجسيد "أمنحتب" والشيخ محمد عبده

الفجر الفني
بوابة الفجر

تحدث الفنان خالد النبوي عن طموحاته الفنية، حيث أعرب عن رغبته في تقديم عمل فني عن مدينة بورسعيد الباسلة خلال السبعينيات، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في كتابة جزء من السيناريو لهذا المشروع. 

 

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه قد يشارك في التمثيل في هذا العمل، لكنه يخطط لإخراجه بنفسه، مؤكدًا أن تاريخ هذه المدينة العظيمة وما قدمته لمصر يستحق الاهتمام.

 

وأضاف أنه يطمح أيضًا لتقديم شخصية الوزير "أمنحتب" من التاريخ المصري القديم، نظرًا لأهمية هذه الشخصية العلمية والسياسية، حيث يمثل رمزًا لمكانة مصر الحضارية. 

 

كما أشار إلى رغبته في تجسيد شخصية الإمام محمد عبده، كاشفًا عن كتابة ثلاث حلقات من العمل المخصص لهذه الشخصية، ومؤكدًا على أهميته الكبيرة في التاريخ المصري.

 

خالد النبوي أمنحتب عمل فني
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - ينتج 10 آلاف سيارة سنويا.. تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري