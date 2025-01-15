محمد هنيدي يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

تصدر أسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المخرج وائل فرج اعتذاره عن استكمال إخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

وكتب وائل فرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي (شهادة معاملة أطفال)، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي، وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

منشور وائل فرج

ومن المقرر أن يشارك محمد هنيدي في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي يمثل عودة "هنيدي" للدراما بعد غياب 6 سنوات.

تفاصيل مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

ويظهر محمد هنيدي خلال أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال بشخصية محامي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بالإضافة لمجموعة من النجوم منهم جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله.