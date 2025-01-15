محمد هنيدي يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

الفجر الفني
محمد هنيدي
محمد هنيدي

تصدر أسم الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المخرج وائل فرج اعتذاره عن استكمال إخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

 

وكتب وائل فرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي (شهادة معاملة أطفال)، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي، وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

 

منشور وائل فرج 

 

ومن المقرر أن يشارك محمد هنيدي في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي يمثل عودة "هنيدي" للدراما بعد غياب 6 سنوات.

 

تفاصيل مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

 

ويظهر محمد هنيدي خلال أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال بشخصية محامي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بالإضافة لمجموعة من النجوم منهم جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، نهى عابدين، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله.

تريند جوجل المخرج وائل فرج الفنان محمد هنيدي شهادة معاملة أطفال مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل

مواد متعلقة

تفاصيل الدور الذي يعود به  محمد هنيدي إلى شاشة التليفزيون في موسم رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - ينتج 10 آلاف سيارة سنويا.. تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري