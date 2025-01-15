رمضان 2025.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "الغاوي" لـ أحمد مكي

يشارك الفنان أحمد مكي، في السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل اسم "الغاوي"، وينتمي لأجواء الدراما الشعبية، وهو من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف،إخراج محمد العدل.



كما يشارك في بطولة مسلسل "الغاوي" بجانب أحمد مكي عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:عائشة بن احمد واحمد بدير وعمرو عبد الجليل واحمد كمال، محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف ومغني الشعبي كزبرة.

أحمد مكي



آخر أعمال أحمد مكي





ويذكر أن مكي شارك العام الماضي بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.