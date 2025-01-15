الجمعة.. صابرين النجيلي وشقيقاتها في "معكم منى الشاذلي"

الفجر الفني
بوابة الفجر

في حلقة مميزة يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" المطربة صابرين النجيلي وشقيقاتها، وذلك في حلقة يوم الجمعة القادمة.

 

وتقدم النجيلي خلال الحلقة مجموعة من الأغنيات الكلاسيكية الشهيرة التي تفاعل معها جمهور البرنامج بشكل كبير كما شاركت شقيقتيها في غناء بعض الأغاني التي اعتادوا تقديمها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي مبهج.

 

وخلال اللقاء، تتحدث النجيلي عن بدايتها الفنية حتى احترفت الغناء وتتحدث أيضًا عن أسرتها وعلاقتها بشقيقاتها وفكرة تقديم الأغاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

كما يتضمن اللقاء جانبًا فكاهيًا بين الشقيقات الثلاث قاموا خلاله بألعاب لها علاقة بالموسيقى والأغاني.

المطربة صابرين النجيلى برنامج معكم منى الشاذلي صابرين النجيلى معكم منى الشاذلى منصات التواصل الاجتماعي

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