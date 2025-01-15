35.4 مليون إجمالي إيرادات فيلم كريم محمود عبد العزيز

الفجر الفني
بوابة الفجر

تشهد دور العرض السينمائية منافسة قوية، فحقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبد العزيز، ليحقق إيرادات أمس 425 ألف جنيه، ليحقق إجمالي إيرادات تبلغ 35.4 مليون جنيه.

 

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

 

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

 

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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