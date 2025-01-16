حقيقة "الفرقة الناجية" أحدث إصدارات نهضة مصر بمعرض الكتاب 2025

صدر حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر، كتاب جديد للمفكر الأستاذ الدكتور محمد بشاري والذي يحمل عنوان " الفرقة الناجية وهم الاصطفاء.. مدخل إلى تفكيك أوهام تصارع المفاهيم" وهو من أحدث إصدارات نهضة مصر في معرض الكتاب 2025.

تفاصيل الكتاب:

يتناول الكتاب لأول مرة موضوعًا مهمًا في سياق مراجعة المفاهيم التراثية التي أثرت على حياة المسلمين عبر العصور، ويعرض جهدًا معمقًا لفهم وتحليل حديث "الفرقة الناجية" حيث أن هذا الحديث الشريف يحتل أولى المراتب في باب الاختلاف في الدين، وبخاصة في تراثنا الإسلامي، ولقد أثبتت التحليلات على سند الحديث ومتنه صحة أغلب ما ورد فيه.

في الكتاب يلقي الدكتور محمد بشاري الضوء على أصول الفهم الصحيح لحديث "الفرقة الناجية" وتفسيره بمنهجية علمية، ويقدم تحليل موضوعي له، باستخدام البحث العلمي والتحليل الفلسفي لتفسير أهمية تصحيح التصورات وضبط المعاني في السياق الحالي، كما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المفاهيم والحياة العملية والمماراسات اليومية وأهمية فحص المفاهيم والتقيمات التي تنشأ عن الأحاديث النبوية التي يتم استخدامها خارج سياقها كأداة لتحديد الهوية الدينية والسياسية، وتحديد الانتماء الفكري بتقديم تفسيرات خاطئة أو مفاهيم مغلوطة لتلك الأحاديث، وتوظيفها أيدلوجيًا من قبل الجماعات الدينية المتطرفة والتي تؤدي إلى تشويه الفهم الإسلامي وزرع الفتنة بين المسلمين.

يطرح الكتاب أيضًا خططًا توجيهية للباحثين الأكاديميين وطلبة العلم الشرعي نحو التفكير النقدي والتمحيص العلمي للتراث الديني.

فصول الكتاب:

ويأتي الكتاب في ثلاثة فصول متعددة المباحث، وكتب مقدمته فضيلة الدكتور علي جمعة المفتي السابق لجمهورية مصر العربية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد بشاري هو الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعضو الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وواحد من بين 50 شخصية تأثيرًا في العالم الإسلامي له العديد من المقالات والمؤلفات الشرعية والفقهية وهو حائز على وسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، ووسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميّز من الدرجة الأولى.