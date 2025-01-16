هبة مجدي تعبر عن اعتزازها بمصر:"مصر تتحدث عن نفسها"

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصور لها من داخل المتحف المصري الكبير، معبرة عن اعتزازها وفخرها بمصر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هبة” وهي ترتدي بدلة باللون البيج مطرزة، ووضعت ماكياج أنيق،وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل كبير من الجمهور.

وعلقت “هبة” قائلة:"مصر تتحدث عن نفسها،المتحف المصري الكبير".

أحدث أعمال هبة مجدي

وتبدأ هبة مجدي تصوير أول مشاهدها في مسلسل منتهي الصلاحية أمام الفنان محمد فراج خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل مسلسل منتهى الصلاحية

يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف الكاتب المتميز محمد هشام عبيه، الذي يشتهر بأسلوبه صص في كتابة الدراما، ويتولى إنتاج العمل عبدالله أبو الفتوح، الذي يسعى لتقديم عمل يضاهي الأعمال الدرامية بيج وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

آخر أعمال هبة مجدي

وكان أخر اعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح الجزء الرابع الذي تم عرضه رمضان السابق، والذي سوف تشترك في بڜطولته مرة أخري في الجزء الخامس المقرر عرضه رمضان المقبل 2025.

نبذة عن هبة مجدي

ولدت هبة مجدي 28 يوليو 1988 وتخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس، عملت لفترة راقصة باليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات وبدأت عملها الفني عن طريق الغناء، إذ التحقت بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة الدكتور جمال سلامة، وتدربت على يد المايسترو صلاح عرام، وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت، تعرفت على زوجها الفنان محمد محسن من خلال مسرحية "ألف ليلة وليلة"، وقد أعلن الفنان يحيي الفخراني خطبتها على الفنان محمد محسن، الذي قدم لها الشبكة على خشبة المسرح وأنجبت مؤخرًا ابنتها دهب، والتى حرصت على عدم إظهارها على السوشيال ميديا حتى الوقت الحالي، قدمت مايقرب من 26 مسلسلًا تلفزيونيًا منهم مسلسل "قصة الأمس" و"شط إسكندرية"، و4 أفلام سينمائية.