صابرين النجيلي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في "معكم منى الشاذلي"

تصدرت المطربة صابرين النجيلي محركات البحث على "جوجل" بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، في حلقة يوم الجمعة، والتي جمعتها بشقيقاتها صفاء وصافيناز.

وشهدت الحلقة لحظات مؤثرة وكواليس غير معروفة عن مشوار صابرين الفني، حيث تحدثت عن رحلتها من الخجل إلى الاحتراف، قائلة: "كنت بتكسف أغني قدام حد حتى وأنا في المعهد، لكن قررت أكون مطربة وجريئة، وبعد تخرجي دخلت قصر الثقافة في بلدي، وهناك سمعت لأول مرة موسيقى حية، وشعرت كأنني ارتفعت عن الأرض، ومن وقتها أدركت أن الموسيقى هي حياتي".

وأضافت النجيلي أن والدتها لعبت دورًا محوريًا في دعمها، قائلة: "أمي شجعتني، ولما غنيت للمايسترو هناك، فوجئت بإعجابه، وكان ذلك دافعًا كبيرًا لي، وأول حفلة قدمتها أمام جمهور كبير كانت بأغنية (وحياتي عندك) لذكرى، رغم أنني كنت شخصية خجولة".

الحلقة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بموهبة صابرين وإحساسها العميق في الغناء، كما أثنى الكثيرون على شقيقتيها اللتين شاركتا في الحلقة، حيث قدمت العائلة أجواءً مليئة بالدفء والمرح.

يُذكر أن صابرين النجيلي بدأت مشوارها الفني من خلال برامج المواهب، ونجحت في إثبات نفسها بفضل صوتها القوي وأدائها المميز، مما جعلها واحدة من أبرز الأصوات على الساحة الغنائية.