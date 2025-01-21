الملحن صلاح الشرنوبي يكشف سر نجاح تعاونه مع راغب علامة وميادة الحناوي وسميرة سعيدة

قال الملحن صلاح الشرنوبي عن تعاونه مع راغب علامة ان مع النجاح الكبير لأغاني مثل بتونس بيك وحرمت احبك، كان التعاون مع عدد كبير من المطربين ومنهم راغب علامة وقدمنا معا " توأم روحي، فرق كبير، سيدتي الجميلة، خدت بالي، وحبيبي يا ناس.

صلاح الشرنوبي

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، ان التعاون مع راغب علامة كان وائل وكانت تجربة رائعة وناجحة جدا وحققت تلك الاغاني نجاح كبير في مصر والوطن العربي.

تعاون صلاح الشرنوبي وميادة الحناوي

وايضًا تعاونه الرائع مع ميادة الحناوي " كبريائي ومستغربين ومهما يحاولوا يطفوا الشمس، أنا مخلصالك، الفرق بينا، يا شوق " اشار إلى إنه ا مرحلة مهمة في مسيرتي وهذا الصوت الرائع والذي يمتلك امكانات رائعة وحققنا نجاح كبير وصدي رائع بين الجماهير والنقاد.

تعاون صلاح الشرنوبي وسميرة سعيد

وعن تعاونه مع سميرة سعيد اشار بان البداية سنة ٩٠ وقدمت معاها اغنية "خايفة "، وكانت وقتها متزوجة من الموسيقار هاني مهنا، وكنا لسه في البدايات، وكنت لسه جاي من الإسكندرية وكنت اعيش في شقة مفروشة، وجاءت تلك الاغنية وكانت البداية وبعدها قدمنا عدد من الاغاني ومنها علي البال، ما بحبش الخصام، لا تلوم عليا