صلاح الشرنوبي:لطيفة مطربة رائعة وقدمنا اروع الاغاني وأنجحها

قال الملحن صلاح الشرنوبي ان المطربة لطيفة لها نصيب الأسد في التعاون معه، وهي ا مطربة رائعة وصوتها مميز وقدمنا معا عدد كبير من الاغاني والتجارب الفنية الرائعة، وقدمت معاها اول اغنية " "بحب في غرامك "، وحققت نجاح كبير في مصر والوطن العربي وعلي المستوي الجماهيري وإشادات النقاد.

صلاح الشرنوبي

أبرز تصريحات صلاح الشرنوبي

واضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، وبعد النجاح الكبير لأغنية " بحب في غرامك " توالت الاغاني والتعاون بيننا وقدمنا عدد كبير من الاغاني الناجحة ومنها " يا غدار، واضح، كرهتك، عشان بحبك، تاني وثالث ورابع ".

وعن المطربة نجاة اجاب كان حلم من احلام حياتي التعاون مع المطربة نجاة وجاءت الفرصة مع الشاعر محمد حمزة وسمعتها مذهب " اطمن " وكان مفروض محمد فؤاد يقدمها ولم تتم التجربة، ولكن قدمتها السيدة نجاة وكانت في عام ٩٨ وكنت وقتها في إجازة وذهبت اليها فورا وتم تقديمها بشكل يليق بالمطربة نجاة.

كما تحدث الشرنوبي خلال الحلقة عن تعاونه الناجع مع المطربة الكبيرة وردة وايضا جورج وسوف والمطربة ذكري والمطربة الكبيرة ميادة الحناوي