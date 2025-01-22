في ذكرى وفاته ما لا تعرفه عن مخرج المسلسل الشهير "باب الحارة"

تمر اليوم ذكرى وفاة المخرج بسام الملا (٢٢ يناير 2022) وهو مخرج سوري أخرج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة، ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه هم الممثل مؤيد الملا والمخرجان مؤمن وبشار الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان مثّلا في مسلسل «باب الحارة».

من أبرز برامج المنوعات التي أخرجها:

(القنال 7) دمشق: 1984

(الليل والنجوم) دمشق: 1986

(بساط الريح) دبي: 1993

(داود في هوليوود) الكويت: 1998

(ليل يا ليل) و(ابتسامات) بيروت: 2000



البرامج الثقافية التراثية



أخرج عددا من البرامج الثقافية التراثية التي تستلهم التراث وأعلامه وفنونه عبر مشاهد درامية تمثيلية وأنجز عددا كبيرا من هذه البرامج في فترة تسعينيات القرن العشرين خصوصًا، ومنها:

بوابة التاريخ

ديوان العرب

أعلام العرب

قناديل رمضان

المسلسلات الدرامية



(كان يا مكان) الجزء الأول 1990: تأليف داوود شيخاني وهو دراما للأطفال في ثلاثين حلقة.



(الخشخاش) 1991: تأليف د. فؤاد شربجي وهو دراما اجتماعية معاصرة في واحد وعشرين حلقة.



(أيام شامية) 1992: تأليف أكرم شريم وهو دراما شعبية دمشقية في أربع عشرة حلقة.

(العبابيد) 1996: تأليف رياض سفلو، وهو دراما تاريخية عن زنوبيا ملكة تدمر في اثني وعشرين حلقة.



(زمن المجد) 1999: سسلسلة تراثية للشيخ عبد العزيز خويطر تروي التاريخ الشعبي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.

(الخوالي) 2000: تأليف أحمد حامد دراما شعبية دمشقية في تسع وعشرين حلقة.

(ليالي الصالحية) تأليف: سلمى اللحام سيناريو وحوار: أحمد حامد 2004 دراما شعبية في ثلاثين حلقة.



(باب الحارة) في أجزائه الخمسة للأعوام 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - وفي عام 2010 أصبح المشرف العام على المسلسل وتم إخراجه بواسطة شقيقه مؤمن الملا.



(الزعيم): تأليف وفيق الزعيم 2011 دراما شعبية دمشقية.



(سوق الحرير): تأليف حنان حسين المهرجي 2020 دراما اجتماعية من نوع البيئة الشامية.