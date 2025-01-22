نجم مشهور يفجر ضجة بعد سرقته لحن "3 دقات"

أثار النجم الجزائري فوضيل، المقيم في المغرب، الكثير من الجدل بعد إطلاق أغنيته الأخيرة "فاتي" قبل يومين، حيث تعرض لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن أثار حماسة محبيه، كشف مغني الراي فوضيل عن أغنيته الجديدة "فاتي" مساء الأحد الماضي، التي تم تصويرها في مدينة مراكش بمشاركة المؤثرة "سكينة غلامور"، التي اكتسبت شهرة بعد ارتباط اسمها بقضية حمزة مون بي بي.

وبعد أن تم نشر الأغنية على منصات يوتيوب وإنستغرام، انهالت الانتقادات ضد فوضيل، حيث اتهمه البعض بسرقة لحن أغنية "ثلاث دقات" للمغني أبو، والتي حققت نجاحًا هائلًا في 2017 وحققت مشاهدات تعدت 850 مليون على يوتيوب.

انتقد العديد من المتابعين فوضيل بسبب ما اعتبروه سرقة لحن معروف على نطاق واسع، حيث أشاروا إلى أنه من المستحيل أن تخطئ الأذن في التعرف عليه. كما تساءل البعض عن السبب الذي دفع فنانًا بحجمه للجوء إلى تقليد لحن قديم بدلًا من تقديم أفكار جديدة.

أما في جانب آخر من الانتقادات، فقد أشار بعض المعلقين إلى أن فكرة الفيديو كليب، الذي تم تصويره في أزقة مدينة مراكش، تشبه إلى حد كبير أغنية "درب" التي أطلقها النجم المغربي حاتم عمور منذ أسابيع. وقد لاحظ المتابعون تشابهًا بين العملين على مستوى التصوير والكلمات.

من جهة أخرى، أبدى بعض معجبي فوضيل إعجابهم باختياره للمؤثرة "سكينة غلامور"، معتبرين أن اختيارها كان موفقًا في تعزيز جاذبية العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية المثيرة للجدل من إخراج عبد المغيث حمداوي، وكلمات بدر صبري وعلاء زيدون، أما التلحين فكان من توقيع لارتيست وعلاء زيدون.