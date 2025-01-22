"رشوان توفيق يعود للتعاون مع ياسمين عبد العزيز بعد 27 عامًا في مسلسل 'وتقابل حبيب'"

يعود الفنان الكبير رشوان توفيق مجددًا للعمل مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها المرتقب "وتقابل حبيب"، الذي سيتم عرضه في رمضان 2025، بعد مرور 27 عامًا على أول لقاء فني بينهما في مسلسل "امرأة من زمن الحب"،.

هذا التعاون الجديد بينهما يعكس علاقة فنية استثنائية بين الجيلين، حيث يُعد المسلسل واحدًا من الأعمال الاجتماعية الرومانسية التي تحمل في طياتها تشويقًا دراميًا ينتظره جمهور كبير.

رشوان توفيق، الذي اعتاد على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة، سيجسد في المسلسل شخصية جد ياسمين عبد العزيز، وهو دور يتطلب منه أداءً عاطفيًا عميقًا وتفاصيل دقيقة ليكون في تناغم مع شخصية ياسمين في العمل.

ومن المعروف أن رشوان يمتلك قدرة كبيرة على التفاعل مع شخصياته، مما يجعله خيارًا مثاليًا لهذا الدور الذي سيضيف له بُعدًا إنسانيًا فريدًا.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

المسلسل يضم أيضًا مجموعة من النجوم الذين يجمعهم مع ياسمين عبد العزيز قصة حب معقدة تتداخل فيها العلاقات الاجتماعية والنزاعات الشخصية. إلى جانب ياسمين، يشارك في البطولة كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة التي ستجعل من المسلسل تجربة درامية غنية بالمشاعر والأحداث المتشابكة.

"وتقابل حبيب" هو العمل الرابع الذي يجمع ياسمين عبد العزيز مع الكاتب عمرو محمود ياسين بعد نجاحهما معًا في مسلسلات "ونحب تاني ليه" و"اللي ملوش كبير"، وهو يحقق لها عودة مميزة في رمضان 2025.

المسلسل يحمل في طياته معاني إنسانية عميقة ويستكشف العلاقات العائلية والرومانسية في إطار مشوق.

بالإضافة إلى دور رشوان توفيق، يعكف المخرج محمد الخبيري على تقديم رؤية بصرية مميزة تتناغم مع الأحداث الدرامية، حيث يأمل أن يقدم للمشاهدين عملًا لا يُنسى يمزج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية.

ويعد هذا العمل فرصة جديدة للمشاهدين لمتابعة تطور شخصياتهم المفضلة في قصة حب مليئة بالتحديات والمفاجآت.

يستعد جمهور ياسمين عبد العزيز لهذا المسلسل الذي يعد بالكثير من الأحداث المثيرة التي ستجعل منه واحدًا من أبرز الأعمال الرمضانية في 2025، حيث يواصل رشوان توفيق تقديم أدوارًا مميزة تعكس قدراته الفنية العميقة ويثبت مجددًا مكانته الكبيرة في عالم الفن.