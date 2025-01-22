فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد يحافظ على المركز الأول بشباك تذاكر السينمات

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

يواصل  فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد تصدره للمركز الأول في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، منذ بداية عرضه، قبل ثلاث أسابيع.

 

 

وطوال الثلاث أسابيع عرض، حقق إيرادات تخطت حاجز الـ43  مليون جنيه، وذلك بعدما حقق في الأسبوع الأول إيرادات بلغت 18 مليون جنيه، والأسبوع الثاني 14 مليون جنيه، أما في أسبوعه الثالث حقق 12 مليون جنيه، ولذلك احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينمات.

فيلم الدشاش

 

 

 

قصة فيلم الدشاش

 


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل. 




أبطال فيلم الدشاش 

 


ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

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