تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة

الفجر الفني
فيلم 6 أيام
فيلم 6 أيام

حقق فيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك آية سماحة، نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، منذ بداية طرحه بالسينمات، الأربعاء الماضي، وحقق أيضًا إيرادات مرتفعة بعد أيام قليلة من عرضه بدور العرض السينمائية.

 

وبلغت إيراداته 640 ألفًا و359 جنيها، أمس الثلاثاء، بإجمالي 4 ملايين و684 ألفًا، وبذلك يحصل على المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينمات.

 

 

أحداث فيلم "6 أيام"

 

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

 


أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

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