رمضان 2025.. صدقي صخر يظهر بـ لوك مختلف في مسلسل النص

الفجر الفني
صدقى صخر
صدقى صخر

نشر الفنان صدقي صخر صورة من كواليس تصوير مسلسل النص المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر صدقي صخر خلال الصورة بلوك مختلف حيث يقوم بدور الصاغ علوي خلال أحداث المسلسل.

 

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

 

وفي سياق آخر، يعرض بودكاست كلام عائلي الجزء الثاني لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

 

آخر أعمال صدقى صخر 

 

وتعد احدث اعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

 

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

 

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

أحدث أعمال صدقي صخر احمد الرافعي اشرف عبد الباقى أسماء أبو اليزيد السباق الرمضان الفنان صدقي صخر تصوير فيلم قصر الباشا جيهان الشماشرجي فيلم قصر الباشا مايان السيد محمد سليمان عبد المالك

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