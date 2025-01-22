لهذا السبب.. أنغام تتربع علي عرش التريند

تصدرت الفنانة أنغام، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها عن لقب صوت مصر، وذلك خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON.

سبب تصدر أنغام التريند

وقالت أنغام: لقب صوت مصر مش هسجله في الشهر العقاري، ووالدي أطلقه علي في طفولتي، وتناول هذا الموضوع بطريقة غير مهذبة يضايقني، ولكن في النهاية أنا ست مصرية ومطربة مصرية ومن حقي أبقى صوت مصر، ويتقال عليّ صوت مصر، ويتقال على أي مطربة مصرية صوت مصر.

أنغام تعلق علي لقب صوت مصر

وواصلت: “هذا اللقب أُطلق عليّ منذ سنوات طويلة على المجلات وكان عنوان مكتوب أنغام صوت مصر، ووالدي عندما قدمني للناس لأول مرة وكان عمري 11 سنة، قال بنحضر صوت مصر في المستقبل، لذلك الجميع يناديني بهذا اللقب، وليس لي دخل في هذا الأمر، وعندما كنت أُكرم كذلك كانوا يلقبونني بصوت مصر، أيضًا عندما قررت إنشاء شركتي منذ سنوات أسميتها صوت مصر، ولكني في النهاية لا أحتكر هذا اللقب”.

اخر اعمال أنغام

وكان اخر اعمال أنغام هو ألبوم «تيجي نسيب»، الذي تضمن 12 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي مثل أمير طعيمة، نادر عبد الله، إيهاب عبد الواحد، حسن الشافعي، وغيرهم، من بين أبرز الأعمال التي كانت محط اهتمام النقاد والجمهور، جاءت أغنية "بقالك قلب"، التي لحنها الراحل رياض الهمشري، والتي تعتبر من الأعمال المميزة التي أُعيدت للحياة بفضل أنغام.