فيلم «Moana 2» يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر

الفجر الفني
موانا2
موانا2

ينافس فيلم «Moana 2» ضمن أفلام الموسم الشتوي، حيث حقيق إيرادات عالية بالسينمات العالمية وتخطت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر بعد نحو شهرين من طرحه، جاء ذلك قبل ساعات من الإعلان عن ترشيحات الأوسكار.

 

ودارت أحداث 2 moana، حول تلقي موانا رسالة من أقاربها القدماء في أوقيانوسيا، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار، لتبدأ مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر في المحيطات، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل، بجانب مساعدة «ماوي» والذي يقوم بصوت الممثل دواين جونسون.

 

أبطال فيلم moana 2

 

ضم طاقم الممثلين بأصواتهم في هذا العمل النجوم المشاركين في الجزء الأول الممثلة آولي كرافاليو «موانا» والممثل دواين جونسون «ماوي»، وريتشيل هاوس بدور «الجدّة تالا»، وتيمويرا موريسون في دور «القائد توي»، ونيكول شيرزينجر «بدور سينا» وآخرين من النجوم، وهو من إخراج رون كليمنتس وجون ماسكر، وشارك في كتابة القصة دون هال الفائز بـالأوسكار عن فيلم Big Hero 6.

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