بعد اختلاف الآراء.. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين

تقدمت الفنانة مني عرفة، بالإعتذار للفنانة إلهام شاهين عبر حسابها علي موقع انستجرام، وذلك بعدما نشبت أزمة بينهما نتيجة اختلاف الآراء حول المشاهد الساخنة مؤخرًا.

منة عرفة توجه رسالة لـ إلهام شاهين

وشاركت منة عرفة، عدد من اللقطات المصورة لـ إلهام شاهين، وعلقت عليها: «استاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايمًا بنفتخر بيها دايمًا بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفاليه أو مهرجان أو تكريم لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة».

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين

وأضافت منة عرفة: «أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايمًا يا رب، واعتذرلك وأقولك أنا أسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام، أنا مكنتش اقصدها، أنا بحبك وبحترمك جدًا وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك إلى كلنا كبرنا عليه، واتعلمنا منه كتير وأخر حاجة بتنمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير إلى في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوه زيك».

تفاصيل الأزمة بين إلهام شاهين ومنة عرفة

ويذكر ان الأزمة بين إلهام شاهين ومنة عرفة، بدات بعدما كشفت الأخيرة عن رفضها للأحضان والقبلات في الأعمال الدرامية والسينمائية، وردت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية، عليها قائلة: «يعني إيه فنانة يكون مغمى عليها ومرمية في الأرض والمفروض الدكتور يشيلها وهي مش عايزة تتشال، نعملك إيه متشتغليش، رأيها تحتفظ بيه لنفسها، أنا كنت ممكن أتقبل ده لو بتتكلم على الفنانين، لكن توجهلي أمر.. متشتغليش».

اخر أعمال منة عرف

وكان اخر أعمال منة عرفة هو فيلم "أسود ملون" وجسدت خلاله شخصية سالي الفتاة التي تريد أن تتزوج بأي طريقة وتتمنى أن تعيش قصة حب، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.