بالصور.. مهرجان كتارا لآلة العود بقطر يحتفي بالموسيقار محمد القصبجي

في أجواء طربية موسيقية استثنائية، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة، أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، النسخة الرابعة من مهرجان كتارا لآلة العود، الذي يحتفي هذا العام بالموسيقار الكبير محمد القصبجي، ويقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ يناير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "القصبجي الذي سبق عصره".

مهرجان كتارا



أبرز المشاركين:

بمشاركة نخبة من أبرز وأمهر الفنانين والعازفين في العالم، وشهد حفل الافتتاح زخمًا فنيًا متنوعًا، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المحتفى به الموسيقار محمد القصبجي، وإلقاء الضوء على إسهاماته في عالم الموسيقى العربية.



قدم الحفل عبدالعزيز صالح الذي رحب بسعادة الاستاذ الدكتور خالد إبراهيم السليطي مدير عام الحي الثقافي كتارا، الذي رحب في كلمته الإفتتاحية بالحضور في الحي الثقافي كتارا في دورته الرابعة مؤكدًا ان هذا الحدث أصبح علامة بارزة في ثقافتنا، وهو من ضمن المهرجانات المهمة في أجندة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وفي قائمة أبرز الفعاليات الموسيقية والفنية في منطقتنا العربية.



وأضاف ان كتارا حرصت أن تكون النسخة الرابعة للمهرجان متميزة وان يكون أيقونتها الموسيقار الكبير محمد القصبجي الذي قدم اسهامات لا تنسى للموسيقى العربية وترك إرثًا خالدًا يلهم الأجيال، كرمز للإحتفاء به وكشخصية المهرجان لهذا العام، بالإضافة لتسليط الضوء على دوره الرائد في عالم الموسيقى العربية، وتقديرًا له في تطوير الموسيقى الشرقية، معربًا عن سعادته بمشاركة 21 عازفًا من جميع أنحاء العالم، يمثلون مدارس وأساليب مختلفة في عزف العود، مما يجعل من هذا المهرجان منصة مثالية لتلاقي الثقافات وتبادل الإبداعات الموسيقية.



لتنطلق بعدها واحدة من أجمل الحفلات، بمشاركة مجموعة من العازفين الذين قدموا معزوفات الموسيقار محمد القصبجي، منهم، إسلام القصبجي، كين ماثيس، يوسف المدني، عبدالعزيز الشنان، عارف جمّن، د. بيلان اشكتاش، عبدالله نمّور، أسامة بدوي، وغناء الأمريكية جينيفر جراوت، بالإضافة لمعزوفات من فرقة التخت الشرقي.

مهرجان كتارا

مهرجان كتارا

مهرجان كتارا



المكرمين أثناء الحفل:



وتم خلالها الحفل تكريم إسم كبير في عالم الموسيقي وهو الفنان القطري عبدالعزيز جاسم العيدروس، تقديرًا لمسيرته الفنية، وتم عرض فيلم تسجيلي عن إبداعاته، وقام د.خالد بن إبراهيم السليطي، والأستاذ محمد المرزوقي مدير المهرجان بتكريم العيدوس، كما تم تكريم كل العازفين المشاركين في حفل الإفتتاح.

يأتي المهرجان، استمرارًا لرسالة كتارا في الاحتفاء بالتراث الموسيقي وتعزيز مكانة آلة العود كجزء أصيل من الهوية الثقافية العربية. ويشهد المهرجان مشاركة نخبة من العازفين المحترفين والموسيقيين البارزين من مختلف دول العالم، مما يجعل منه منصة عالمية للإبداع الموسيقي، كما يتيح المهرجان الفرصة للجمهور للتعرف على التجارب الموسيقية المختلفة، ومشاهدة الأداء الحي لعازفين عالميين يجسدون الروح الفنية لهذه الآلة العريقة، التي تعد رمزًا للإبداع والعمق الموسيقي.

كما يحتضن المهرجان سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات وورش العمل التفاعلية يشارك فيها كل من: د. أحمد يوسف "محمد القصبجي الريادة في العزف والتلحين"، د. مهمت باتماز: موسيقى محمد القصبجي "حوار وعزف "، د. مصطفى سعيد:"تطور عزف العود ذاتيا.. طريقة القصبجي مثالا"، فيما تعقد ورشة لنزيه أبو الريش حول كيفية بناء بصمة خاصة للعازف المنفرد " السويلست".

مهرجان كتارا

مهرجان كتارا

مهرجان كتارا