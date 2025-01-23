تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل "العتاولة 2".. رمضان 2025

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تفاصيل شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نسرين أمين البوستر الفردي لشخصيتها في المسلسل، وعلقت عليه، قائلة:"عدولة، العتاولة 2، رمضان 2025".

منشور نسرين أمين

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 2"



مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.