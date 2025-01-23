لأول مرة.. بدرية طلبة تكشف أسرار في مسيرتها الفنية

كشفت بدرية طلبة أسرار في مسيرتها الفنية، كما تحدثت عن أول أجر لها، وذلك من خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم فايق، في بودكاست فايق ورايق، الذي يُعرض على يوتيوب.

بدرية طلبة تتحدث عن أهمية المال في حياتها

وقالت بدرية: أكتر حاجة بتفوق البني آدم هي الفلوس، وأنا أحب دائمًا شراء الذهب مهما كان سعره، والفلوس حلوة وعملت بيها فيلر في شفايفي، لأنني كنت أرغب بوضع الروج مثل بقية البنات.

بدرية طلبة عن تكشف أول أجر لها

واضافت طلبة: أول أجر لي عن التمثيل كان 7 جنيهات في اليوم وكان رقم جيد وقتها ويفتح بيت، وذلك في عام 1988، واشتغلت مُدرسة زمان ومرتبي كان 70 جنيه في الشهر.

أحدث أعمال بدرية طلبة

ومن ناحية أخرى، تشارك بدرية طلبة في مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويشهد عودة ياسمين إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها في العام الماضي، كما يمثل العمل التعاون الثاني بين ياسمين وكريم فهمي بعدما قدما سويًا مسلسل ونحب تاني ليه الذي دارت أحداثه في إطار رومانسي أيضًا، وعُرض في رمضان 2020.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويضم مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.