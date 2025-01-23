لهذا السبب.. حورية فرغلي تكشف نيتها عن تركيب أنف صناعية

كشفت حورية فرغلي عن نيتها في تركيب أنف صناعية، من أجل التغيير من شكلها، وذلك ضمن لقائها مع ريهام سعيد، في برنامج صبايا الخير، الذي يُعرض على قناة النهار.

حورية فرغلي تتحدث عن تركيبها للأنف

وقالت حورية: المخرج خالد الحجر عرض علي فيلم، وكنت قلقانة بسبب شكلي، وكان معه محمد الفخراني وهو متخصص في صناعة الجروح في الأفلام، وبالفعل صنع لي وقتها أنف من السليكون.

حورية فرغلي تكشف عن سعر الأنف الصناعية

وأكملت: الأنف كانت ظاهرة دون مكياج ولكن بالميكاج لم تظهر، وكان شكلي متغير تمامًا وأشعر أنني لست حورية التي أعرفها، وهناك أنف طبية تُصنع في لندن تظل لثلاث سنوات ثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني قررت شرائها.

أحدث أعمال حورية فرغلي

ومن ناحية اخري، بدأت حورية فرغلي خلال الفترة الماضية تصوير أكثر من عمل جديد، ومنها فيلم المدرسة، والذي يشاركها في بطولته، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبرى عبدالمنعم، ومحمد حمزة، ومجموعة من الوجوه الشابة، والفيلم قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، سيناريو وحوار محمد شعبان، ومن إخراج محمد جمال الحديني، أيضًا ترتبط بمسلسل جديد بعنوان سيما ماجي، يجمعها بـ رانيا يوسف، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داود، وسحر رامي، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

اخر أعمال حورية فرغلي

وكان اخر أعمال حورية فرغلي كان الجزء الثاني من مسلسل أيام، الذي عُرض في 2022، وشارك في بطولته رياض الخولي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ولقاء سويدان، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.