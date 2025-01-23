طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة

طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة

الفجر الفني
أحمد مالك ومحمود
أحمد مالك ومحمود حميدة وطه دسوقي

 


أزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الستار عن البوسترات الرسمية لمسلسل “ولاد الشمس”، المُقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث تصدّر نجوم العمل الثلاثة أحمد مالك، طه دسوقي، ومحمود حميدة الملصقات الترويجية التي نشرتها منصة Watch It عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

“ولاد الشمس” هو عمل درامي اجتماعي من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين منهم معتز هشام وآخرون.

طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة
طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة
طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة

أحداث مسلسل “ولاد الشمس”

تدور أحداث المسلسل حول صديقين تربيا معًا في دار للأيتام، وتتناول القصة رحلتهما في مواجهة تحديات الحياة التي قادتهما إلى عالم الجريمة والسرقة، في حبكة تجمع بين التشويق والإنسانية.

 

أما النجم أحمد مالك، فيعيش حاليًا حالة من النشاط الفني مع عرض فيلمه الجديد “6 أيام” في دور السينما، والذي تشاركه البطولة آية سماحة. الفيلم يتناول قصة حب مليئة بالتحديات بين يوسف وعالية، اللذين فرّقتهما الظروف القهرية في مرحلة المراهقة، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات، وتثير تساؤلات حول إمكانية استعادة المشاعر رغم تغير المسارات الحياتية.

 

في المقابل، ينتظر الفنان طه دسوقي طرح فيلمه الجديد “سيكو سيكو” خلال الأسابيع القادمة، وهو عمل كوميدي مشوّق يضم نخبة من النجوم مثل عصام عمر، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة Film Square.

بهذا الزخم الفني، يواصل نجوم “ولاد الشمس” تقديم أعمال متنوعة تُثري المشهد الدرامي والسينمائي، مع مزيج من الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

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