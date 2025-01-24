نجوى كرم تتألق بحفل غنائي في عمان وتكشف عن نجاحات فنية وزواج مفاجئ

تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا اليوم، الجمعة 24 يناير، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث ستقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي ينتظرها جمهورها بشوق.

نجوى كرم

مؤخرًا، أطلقت نجوى أغنيتها الجديدة “يلعن البعد” على موقع يوتيوب، والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب. الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

وفي مفاجأة لجمهورها، أعلنت نجوى كرم عن زواجها من رجل أعمال خلال حفل غنائي أحيته في رومانيا، وظهرت نجوى مرتدية فستانًا أبيض، مشيرة إلى أنه فستان زفافها، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

آخر أعمال نجوى كرم

على الصعيد الفني، طرحت نجوى مؤخرًا ألبومها الجديد “كاريزما”، الذي يتضمن 7 أغنيات متنوعة، أبرزها:

• “شغل موسيقى” من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون.

• “كاريزما” من كلمات اليكسي قسطنطين وألحان الشاب سامر.

• “عشر دقايق” من كلمات وألحان وسام الأمير.

• “بحبك حب” و“واني اشتقتلو”، من ألحان وتوزيع علي حسون.

• “زعلك صعب” و“مغرومة بحالي”، التي حملت توقيع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين.

تواصل نجوى كرم إبهار جمهورها بأعمالها الغنائية المتجددة، إلى جانب لحظات إنسانية خاصة تضيف إلى مسيرتها الفنية اللامعة.