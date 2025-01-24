"أحمد التهامي يشيد بمحمد رضوان: رمانة ميزان البيت ولمّة العيلة"

أشاد الفنان أحمد التهامي بأداء الفنان القدير محمد رضوان، في لفتة مليئة بالمحبة والتقدير، واصفًا إياه بأنه "رجل من الزمن الطيب الجميل" و"رمانة ميزان البيت ولمّة العيلة"، في إشارة واضحة إلى دوره المحوري في العمل الذي يجمعهما.

وجاءت هذه الإشادة عبر منشور شاركه التهامي على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر برفقة رضوان ومجموعة من الفنانين، في كواليس يبدو أنها مليئة بالود والدفء العائلي.

وعلّق التهامي على الصورة قائلًا: "موضوع عائلي في حتة تانية.. ورمضان حريقة، راجل من الزمن الطيب الجميل، رمانة ميزان البيت ولمّة العيلة". كلماته لم تكن مجرد مجاملة، بل تعكس الاحترام الكبير الذي يحمله لرضوان، والذي استطاع في الفترة الأخيرة أن يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجماهير بفضل أدائه العفوي والمتميز في العديد من الأعمال الدرامية.

محمد رضوان، الذي أصبح واحدًا من أبرز الوجوه المحبوبة في الدراما المصرية، نجح في تقديم شخصيات تركت بصمة لدى المشاهدين، بفضل قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما ببراعة نادرة. وقد أظهر في أعماله الأخيرة، ومنها "موضوع عائلي" و"رمضان حريقة"، قدرة استثنائية على تجسيد أدوار الأب الحنون والمحب، مما جعله قريبًا من الجمهور بمختلف فئاته.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع إشادة التهامي، معبرين عن حبهم الكبير لمحمد رضوان، وأكدوا أنه يستحق كل هذا التقدير وأكثر، خاصة بعد سلسلة من الأدوار الناجحة التي قدّمها مؤخرًا. وأشار البعض إلى أن رضوان يمثل الأب المصري الأصيل في أعماله، حيث يعكس روح البساطة والطيبة، وهو ما جعله محط إعجاب المشاهدين من مختلف الأعمار.

يذكر أن محمد رضوان يشارك حاليًا في العديد من الأعمال الفنية التي يُنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل تألقه في تقديم أدوار تحمل بُعدًا إنسانيًا عميقًا، وسط ترقب من الجمهور لمعرفة جديده في عالم الدراما والكوميديا.