منة عرفة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذارها لإلهام شاهين وأشرف زكي: "أنا آسفة"

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة محركات البحث وتريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد أن فاجأت جمهورها برسالة اعتذار وجهتها إلى الفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على خلفية تصريحاتها السابقة التي أثارت الجدل أثناء أزمتها مع طليقها الفنان محمود المهدي.

رسالة اعتذار مؤثرة لإلهام شاهين

عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نشرت منة عرفة رسالة خاصة إلى الفنانة القديرة إلهام شاهين، عبرت فيها عن احترامها الكبير لها واعتذرت عما بدر منها في الماضي، قائلة:

"أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا اللي دايما بنفتخر بيها، دايمًا بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم، لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبّة. أنا عايزة أستغل الأيام الجميلة المفترجة اللي إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة وجميلة، وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه، وناجحة وبخير دايمًا يا رب، وأعتذرلك وأقولك أنا آسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام، أنا مكنتش أقصدها، أنا بحبك وبحترمك جدًا وبقدّرك وبقدّر فنك".

اعتذار خاص للدكتور أشرف زكي

منة عرفة لم تكتفِ بالاعتذار لإلهام شاهين، بل وجّهت أيضًا رسالة مماثلة لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي كان له موقف واضح من أزمتها السابقة. وقالت في رسالتها:

"نقيبي وأستاذي ومعلّمي والأب الروحي ليا ولينا كلنا، بعتذرلك عن أي حاجة ضايقتك مني في يوم من الأيام، أو أي حاجة صدرت مني دون قصد تجاه حضرتك. كلنا أولادك وبنتعلم منك، وأنا أولهم، وآسفة لحضرتك على أي لحظة حضرتك اتضايقت فيها وكنت أنا السبب، حتى لو كانت مش مقصودة".

منة عرفة تخطف الأنظار بعودتها الفنية

يأتي هذا الاعتذار بالتزامن مع مشاركة منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يجمعها بنجوم مثل ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري. ويُعد هذا العمل خطوة جديدة في مشوارها الفني، حيث تسعى للعودة بقوة بعد فترة من الأزمات الشخصية والإعلامية.

ردود فعل متباينة على اعتذار منة عرفة

بعد نشر رسائل الاعتذار، انهالت التعليقات من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. البعض أشاد بخطوتها واعتبرها دليلًا على النضج والتصالح مع الذات، فيما رأى آخرون أن اعتذارها جاء متأخرًا، متسائلين عما إذا كان سيغير موقف إلهام شاهين وأشرف زكي تجاهها.

في انتظار ردود فعل المعنيين بالأمر، يبقى السؤال: هل ستفتح هذه الخطوة صفحة جديدة لمنة عرفة في الوسط الفني؟