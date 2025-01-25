لأول مرة.. ترشيح ممثل روسي لجائزة الأوسكار

صرّح الممثل الروسي يوري بوريسوف في حديثٍ مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" بأنه يجد صعوبة في استيعاب فكرة ترشيحه لجائزة الأوسكار في الوقت الحالي. ومع ذلك، عبّر عن سعادته البالغة وامتنانه الكبير لكل من دعمه في هذه الرحلة الفنية.

وقال بوريسوف في تصريحه: "أنا سعيد جدًا. بالطبع، من الصعب استيعاب هذا الأمر الآن"، مشيرًا إلى شكره وتقديره لكل من ساعده ووقف إلى جانبه خلال مسيرته الفنية.

وكان يوري بوريسوف قد تم ترشيحه، يوم أمس الخميس، لجائزة الأوسكار الأميركية عن فئة أفضل ممثل مساعد، وذلك عن أدائه المميز في الفيلم الأميركي "أنورا".

ويُعد هذا الترشيح إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبح بوريسوف أول ممثل روسي يحصل على ترشيح لهذه الجائزة المرموقة.

الفيلم الأميركي الكوميدي-الدرامي "أنورا"، من إخراج المخرج الشهير شون بيكر، عُرض لأول مرة عام 2024 خلال فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك، حيث قدّم بوريسوف دورًا لافتًا لشخصية "إيغور"، وهو حارس يعمل في ظروف معقدة.

الفيلم حظي بتقدير كبير من النقاد وفاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان"، ما ساهم في تسليط الضوء على أداء بوريسوف المتميز.