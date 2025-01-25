شيرين عبد الوهاب تروج لأغنيتها الجديدة “عسل حياتي” وتستعيد بريقها الفني

شاركت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها أحدث أعمالها الغنائية “عسل حياتي”، من خلال منشور على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب تروج لأغنيتها الجديدة “عسل حياتي” وتستعيد بريقها الفني

ودعت شيرين جمهورها للاستماع إلى الأغنية الجديدة عبر تطبيق تليجرام، موضحة أن العمل من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقار نابلسي.

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها شيرين مؤخرًا على خشبة المسرح، إذ أحيت حفلًا كبيرًا في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، بحضور جماهيري مميز. وقدمت شيرين باقة من أشهر أغانيها الرومانسية التي أحبها الجمهور، ومنها “مشاعر”، “كدابين”، “آه ياليل”، و”بص بقى”، حيث تألقت بأدائها وتفاعل معها الحضور بشكل لافت.

كما أمتعت جمهورها في الكويت بحفل غنائي آخر، حضره عدد من صناع الموسيقى الذين تعاونوا معها في ألبومها الأخير، مثل الموزع توما، والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين. وقدمت شيرين باقة متنوعة من أغانيها، ما جعل الحفل يحقق نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أن شيرين طرحت ألبومها الأخير “عودتني الدنيا” العام الماضي، والذي تضمن مجموعة مميزة من الأغاني مثل “قالك نسيني”، “ابتسمت”، “هنحتفل”، و”عسل حياتي”. ورغم العقبات القانونية التي واجهتها مع شركة روتانا، والتي تسببت في حذف الألبوم مؤقتًا من المنصات الرقمية، إلا أن شيرين أثبتت قوتها وابتكارها بإطلاق قناتها الخاصة على تطبيق “واتساب”، حيث تمكنت من إعادة طرح أغاني الألبوم لجمهورها.

شيرين عبد الوهاب تثبت من جديد أنها نجمة من طراز خاص، تجمع بين الأداء الراقي والقدرة على مواجهة التحديات، مما يجعلها واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا في الساحة الفنية.