أشهر العازفين من مختلف الدول في الليلة الثالثة لمهرجان "كتارا لآلة العود" احتفاء بالقصبجي

بعد النجاحات المتتالية التي حققتها أيام وليالي مهرجان كتارا لآلة العود، والذي يحتفي هذا العام بالموسيقار الكبير محمد القصبجي، جاء حفل اليوم الثالث، ليؤكد على الدور الفعال لمركز كتارا لآلة العود في تقديم المتميز والأفضل من خلال تجربة رائعة، تحمل ذوق ولون موسيقى خاص ومختلف.

اله العود

المشاركين في الحفل:

شارك في الحفل الثالث مجموعة من أمهر العازفين الذين أبدعوا وقدموا مجموعة من المعزوفات الموسيقية البديعة، التي أشعلت أجواء الحفل وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وهم: علاء شاهين من الاردن، د. جواتشن جو من الصين،محمد السليطي من قطر، نزيه أبو الريش من سوريا، نبراس الملاّهي من سلطنة عُمان.

وأخيرًا كانت لحظة التكريمات حيث قام الأستاذ محمد المرزوقي المدير التنفيذي لمركز كتارا لآلة العود، بتسليم دروع التكريم لكل العازفين المشاركين في الليلة الثالثة.

اله العود

ويعد مهرجان كتارا لآلة العود، واحدًا من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، حيث يعكس حرص "كتارا" على تعزيز التراث الثقافي العربي وتسليط الضوء على آلة العود كجزء أساسي من الهوية الموسيقية العربية.

النسخة الرابعة من مهرجان كتارا

وكانت النسخة الرابعة للمهرجان قد أعلنت عن الاحتفاء هذا العام بالموسيقار الكبير محمد القصبجي تحت عنوان (القصبجي الذي سبق عصره)، لتقديمه إسهامات مهمة في تطوير الموسيقى العربية، وعُرف بإبداعاته التي أثرت فيالعديد من الأجيال. ويمثل تكريمه اعترافًا بجهوده الكبيرة في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، كما شهد المهرجان افتتاح معرض صناع آلة العود الذي يقام في ساحة الحكمة، والذي تضمن 9 أجنحة تمثل العديد من دول العالم، تعرض مختلف أنواع وأشكال الأعواد وفق مواصفات فنية دقيقة.