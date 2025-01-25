بالصور.. كواليس تصوير مسلسل «جودر 2» رمضان 2025

الفجر الفني
«جودر 2»
«جودر 2»

يواصل الفنان ياسر جلال تحضير مسلسله الجديد «جودر 2»، والذي من المقرر عرضه رمضان القادم 2025.

كواليس تصوير مسلسل «جودر 2» 

كشفت الصفحة الرسمية لـ شاشة «الحياة» عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام، عن كواليس تصوير مسلسل «جودر 2». 

الحياة تكشف عن كواليس «جودر 2»

وشاركت الحياة صور كواليس مسلسل «جودر 2»، وعلقت: «كواليس مسلسل جودر الجزء الثاني مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور على شاشات المتحدة في رمضان 2025».

أحداث مسلسل «جودر 2»

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل «جودر» لـ ياسر جلال، في استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك بهم، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي مثير على مدار 15 حلقة من عرضه.

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من، «ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران»، وغيرهم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

أحدث أعمال ياسر جلال 

ويذكر أن الفنان ياسر جلال تعاقد مؤخرا علي مسلسل جديد بعنوان للعدالة وجه آخر تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومرشح لإخراجه إسلام خيرى كما أن العمل مرشح للعرض في رمضان 2025، حيث بدأ صناع المسلسل عمليات التحضيرات المبدئية للوقوف على كافة التفاصيل قبل بدء خطوات التنفيذ.

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