"عايزين شوية دلع من اللي اتمنع".. فيفي عبده تشارك جمهورها تصوير "العتاولة 2"

كشفت الفنانة فيفي عبده عن مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل «العتاولة 2» بطولة أحمد السقا وباسم سمرة، والذي من المقرر أن يشارك ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو مازحة: «من التصوير النهارده يا جماعة نهارنا ابيض إن شاء الله، وهبدأ اتواصل معاكم وبحبكم أوي 5 مواه، و5 يالا بقى، عايزين شوية دلع من اللي اتمنع، مش كله كده بقى، بحبكم، ويالا يا ميدو نتقابل في الليدو، اشوفكم على خير».

أبطال مسلسل “العتاولة 2”

مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.