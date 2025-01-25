علاء مرسي: 'نفسي أبوس وأمثل مع منة شلبي في دور رومانسي'

تحدث الفنان علاء مرسي عن الأدوار التي يتمنى تقديمها خلال مسيرته، وذلك ضمن حواره مع نزار الفارس، على قناة الرابعة العراقية.

علاء مرسي يتمنى العمل مع منة شلبي

وقال علاء مرسي: أنا لدي أدوار تراجيدية أكثر من الكوميدية، ولكن أدواري الكوميدية هي الطاغية على مسيرتي، ونفسي أعمل فيلم رومانسي وأبوس في السينما.

واضاف علاء مرسي: الناس هتقول إيه الراجل اللي كبر وخرف ده، ولمن نفسي أمثل مع منة شلبي في دور رومانسي، ولكنها مش هتحبني في الرومانسي.

أحدث أعمال علاء مرسي

ومن ناحية أخرى، يشارك علاء مرسي في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل عقبال عندكم، من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة، ويشارك به محمد ثروت، علاء مرسي، إنعام سالوسة، وعارفة عبدالرسول، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسين، إخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

كما يشارك علاء في مسلسل إش إش من بطولة مي عمر، والمقرر عرضه في رمضان 2025 كذلك، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، يلعب علاء مرسي خلاله شخصية متعهد أفراد يتعاون مع الراقصة إش إش التي تقدم مي دوره، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

اخر اعمال علاء مرسي

وكان اخر اعمال علاء مرسي هو مسلسل كوبرا بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، بالإضافة إلى، دنيا ماهر، أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.