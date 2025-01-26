علي ربيع يودع تصوير "صفا الثانوية بنات" بعد يومين ويستعد لأعماله المقبلة

الفجر الفني
على ربيع
على ربيع

بعد يومين فقط من الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في فيلمه الجديد "صفا الثانوية بنات"، أعلن الفنان علي ربيع عن قربه من إتمام تصوير العمل الذي يشارك في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم أبرزهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، ولينا صفويا.

 الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي، ويجسد ربيع فيه شخصية شاب صعيدي يذهب إلى القاهرة ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

تفاصيل فيلم الساحل الشرير 

وتزامنًا مع هذه الخطوة، انتهى ربيع أيضًا من تصوير مشاهده في فيلم "الساحل الشرير" الذي يشارك في بطولته مع أوس أوس، ميرنا جميل، وهالة فاخر، تحت إشراف نفس المخرج عمرو صلاح، ولكن تم تأجيل تصويره مؤقتًا حتى الانتهاء من "صفا الثانوية بنات" استعدادًا لعرضه.

اخر أعمال على ربيع 

وكان آخر أعمال علي ربيع في السينما فيلم "عالماشي" الذي عُرض في موسم عيد الفطر السينمائي الماضي، وشارك في بطولته مع كريم عفيفي وآية سماحة. وتدور أحداث "عالماشي" حول الشاب هادي الذي يعاني من حالة طبية نادرة تجبره على الحركة المستمرة لتجنب الجلطات، مما يقوده إلى رحلة كوميدية مليئة بالمفارقات.

علي ربيع يودع تصوير صفا الثانوية بنات بعد يومين ويستعد لأعماله المقبلة الفجر الفني آخر أعمال علي ربيع على ربيع فيلم الساحل الشرير

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