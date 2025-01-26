إياد نصار: بحب أشوف الناس فرحانة.. وزوجتي تستحق جائزة في 2025

الفجر الفني
آياد نصار
آياد نصار

أكد الفنان إياد نصار على أنه يكون سعيدًا عندما يشاهد الفرحة والسعادة على وجوه الناس، وأوضح إياد نصار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن لو بإمكانه إعطاء جائزة لأحد في عام 2025، سوف يعطيها لزوجته.

 

 

وأضاف إياد نصار، أنه يواصل التحضيرات لمسلسل «ظلم المصطبة» مع المخرج هاني خليفة، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

 

 

آخر أعمال إياد نصار: 

 

 

ويذكر أن آخر أعمال آياد نصار هو مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

 

 

قصة مسلسل صلة رحم،: 

 

 

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى".

 

 

 

 

 

 

 

 

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