فيلم “الدشاش” يتألق بإيرادات قوية تصل إلى 50 مليون جنيه في أقل من شهر

فيلم “الدشاش” يتألق بإيرادات قوية تصل إلى 50 مليون جنيه في أقل من شهر

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم "الدشاش"

 

 

حقق فيلم “الدشاش” للنجم محمد سعد، أمس السبت، إيرادات بلغت مليونًا و380 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي ما حصده الفيلم خلال 27 يومًا فقط إلى 50 مليونًا و500 ألف جنيه، ليواصل تألقه في سباق شباك التذاكر.

 

فيلم “الدشاش” يتألق بإيرادات قوية تصل إلى 50 مليون جنيه في أقل من شهر

أحداث فيلم "الدشاش"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

 


أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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